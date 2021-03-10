Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı
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Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı

10.03.2021 01:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:15

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2. maçında Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Alman ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan Dortmund, Signal-Iduna Park'ta oynanan rövanştan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mücadelede rakibini domine eden Sevilla, gol bulmaya daha yakın tarafken sahneye çıkan Erling Haaland 35. dakikada takımını öne geçirmeyi başardı ve Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN İLGİNÇ KARAR

Karşılaşmanın 48. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal ederek penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Haaland atışı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına gelen Haaland 54. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkarmayı başardı. Haaland bu golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en genç yaşta ulaşan isim oldu.

SEVILLA'NIN ÇABASI YETMEDİ

Maçtaki isteğini kaybetmemeye çalışan Sevilla, 68. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen En-Nesyri farkı bire indirerek İspanyol temsilcisini maçta tuttu. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde En-Nesyri bir kez daha sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Dortmund adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

(SPORX)

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı
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