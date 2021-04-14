Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Porto'yu eleyerek yarı finale yükseldi

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea, ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Porto'ya koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanan maçta 1-0 mağlup oldu ve skor avantajıyla yarı finale yükseldi. Maviler yarı finalde Real Madrid-Liverpool karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea, İspanya'da oynanan karşılaşmada Porto'ya 1-0 mağlup oldu. İlk maçta Portekiz ekibini deplasmanda 2-0 yenen Maviler, gol avantajıyla yarı final biletini alan taraf oldu.

UZATMALARDA GELEN GOL YETMEDİ

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu. Mücadelede iki takım da rakip kaleye şut ve pozisyon bulmakta zorlanırken Porto uzatma dakikalarında sürpriz bir gol buldu. 90+4. dakikada Taremi Porto'yu öne geçirdi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükselmeyi başardı.