Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı için büyük bir avantaj sağlayan eflatun-beyazlıların golleri Vinicius Junior (2) ve Asensio'dan geldi. Kırmızılar'ın tek golünü ise Salah attı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'da ilk 11'de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Liverpool Alfredo Di Stefano Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılırken rövanş için büyük avantaj sağladı.

VINICIUS JR'DAN 2 GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Vinicius Junior'la 27. dakikada öne geçti. 36. dakikada Bu kez Asensio topu ağlara gönderirken ilk yarıyı Real Madrid 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla bu kez sahneye çıkan isim Salah oldu ve 51. dakikada Liverpool farkı bire indirdi. 65. dakiaya gelindiğinde yeniden Vinicius Junior topu ağlarla buluşturmayı başardı ve Real Madrid yeniden farkı ikiye çıkardı.

OZAN KABAK 81 DAKİKA OYUNDA KALDI

Liverpool formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 81. dakikasında yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

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