Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı için büyük bir avantaj sağlayan eflatun-beyazlıların golleri Vinicius Junior (2) ve Asensio'dan geldi. Kırmızılar'ın tek golünü ise Salah attı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'da ilk 11'de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.