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Şampiyonlar Ligi'nde benzeri görülmedi! Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti

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Şampiyonlar Ligi'nde Clubbe Brugge'ü 4-1 yenen Paris Saint-Germain'de Lionel Messi attığı 2 golle tarihe geçti. Arjantinli yıldız, Devler Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. Fransız devinde, Lionel Messi attığı golle maça damgasını vururken tarihe de adını altın harflerle yazdırdı.

38 FARKLI TAKIMA GOL ATAN TEK FUTBOLCU

Belçika ekibinin ağlarına biri penaltıdan olmak üzere iki gol bırakan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

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