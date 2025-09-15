Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup yerine lig formatı uygulanacak. Toplam 36 takımın mücadele edeceği bu yeni düzende, her ekip 8 karşılaşma oynayacak. İlk 8 sırada yer almayı başaran kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Turnuvanın ilk haftasında 16 Eylül Salı günü 6 maç sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞLIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, yarın lig aşamasının ilk hafta karşılaşmalarıyla sahne alacak. Turnuvada ilk hafta kapsamında 16 Eylül Salı günü 6 mücadele oynanacak.

GALATASARAY ALMANYA'DA SAHNEDE

Türkiye'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet arayacak.

YENİ FORMATLA İLK SEZON

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni sistemde 36 takım lig esasına göre mücadele edecek. Her ekip 8 maç yapacak ve bu karşılaşmalar sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. basamak arasındaki ekipler ise play-off oynayarak son 16'ya kalma şansı arayacak. 24. sıranın altındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii platformundan yayınlanacak. Şifresiz olan maçlar TRT yayın akışında belirtilecek.

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

16 Eylül Salı

• 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

• 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

• 22.00 Juventus - Borussia Dortmund

• 22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

• 22.00 Benfica - Karabağ

• 22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

• 19.45 Olympiakos - Pafos

• 19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

• 22.00 Ajax - Inter

• 22.00 Bayern Münih - Chelsea

• 22.00 Liverpool - Atletico Madrid

• 22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

• 19.45 Club Brugge - Monaco

• 19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

• 22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

• 22.00 Manchester City - Napoli

• 22.00 Newcastle United - Barcelona

• 22.00 Sporting Lizbon - Kairat