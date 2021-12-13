Şampiyonlar Ligi kura kimler eşleşti? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri kura çekimi son 16

Şampiyonlar Ligi kura çekimi son 16 belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda grup maçlarının ardından son 16 takım belli oldu ve kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu kurası çekildi. İşte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SON 16

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, Messi'nin takımı PSG ile eşleşti. Yusuf, Zeki ve Burak'ın oynadığı Lille ise Chelsea'yi çekti. Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımlar kurada seri başı olurken, ilk maçlar seri başı olmayan takımların sahasında oynanacak. Son 16 turunda aynı ülke takımlarıyla aynı grupta mücadele eden takımlar eşleşemedi.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 15-16-22-23 Şubat 2022'de rövanş maçları ise 8-9-15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Münih

Salzburg-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

PSG-Manchester United

Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları da 18 Mart Cuma 2022 günü çekilecek. Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Gazprom Arena'da oynanacak.

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