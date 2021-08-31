Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? Bugün (Salı-Çarşamba) grup maçı var mı? 2021-2022 Ş. Ligi gruplar ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinin ardından gruptaki takımlar ve grupları belli olmuştu. Bunun ardından futbol severler Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi grup maçları hangi kanalda yayınlanacak? Maçlar ücretsiz mi olacak? Şampiyonlar Ligi grup maçları tarihleri belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor merak edilen konular arasında yer aldı. Futbol severler Ş. Ligi grup maçlarının hangi gün başlayacağını merak ediyor. Bugün 31 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi grup maçları olacak mı? Maçlar bugün mü başlıyor? Beşiktaş'ın gruptaki ilk maçı ne zaman, hangi gün? Bugün 31 Ağustos Salı 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı olacak mı? İşte tarihleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALAR ÇEKİLDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek takımlar Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Böylelikle Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın da grup aşamasındaki rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılan siyah-beyazlıların rakipleri C Grubu'nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, Bundes Liga takımlarından Borussia Dortmund, Portekiz Ligi temsilcisi Sporting Lizbon oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ilk grup maçları 14 Eylül Salı ve 15 Eylül Çarşamba günleri oynanacaktır.

BUGÜN 31 AĞUSTOS Ş. LİGİ MAÇI VAR MI?

Bugün 31 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı olmayacak. İlk grup maçları 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak.

2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi gruplardaki takımlar aşağıdaki gibidir.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Takımları:

- Manchester City

- Paris Saint-Germain

- RB Leipzig

- Club Brugge

Şampiyonlar Ligi B Grubu Takımları:

- Atlético Madrid

- Liverpool

- Porto

- Milan

Şampiyonlar Ligi C Grubu Takımları:

- Borussia Dortmund

- Ajax

- Beşiktaş

- Sporting

Şampiyonlar Ligi D Grubu Takımları:

- Real Madrid

- Şahtar

- Internazionale

- Sheriff Tiraspol

Şampiyonlar Ligi E Grubu Takımları:

- Bayern Münih

- Barcelona

- Benfica

- Dynamo Kiev

Şampiyonlar Ligi F Grubu Takımları: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Manchester United

- Villarreal

- Atalanta

- Young Boys

Şampiyonlar Ligi G Grubu Takımları:

- MSevilla

- Red Bull Salzburg

- Wolfsburg Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Lille

Şampiyonlar Ligi H Grubu Takımları:

- Juventus

- Chelsea

- Zenit

- Malmö

Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda mücadele edecek. Başarılar diliyoruz...