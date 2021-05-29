Şampiyonlar Ligi finali öncesi rakibi Guardiola'nın taklidini yapan Tuchel, kameralara yakalandı
Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden önce Londra ekibinin hocası Tuchel, rakip hoca Guardiola'nın taklidini yaparken kameralara yakalandı. Guardiola'nın heyecanlı taktik anlatış biçimini ekibine yapan Alman hoca, o esnada kameralara takıldı. Guardiola ile yakın arkadaş olan Tuchel, yakalandığını fark edince objektiflere selam verdi.
Şampiyonlar Ligi finali öncesi Tuchel'in Guardiola'yı taklit ettiği anlar izleyenlere tebessüm ettirdi. Heyecanı ve stresi yüksek final öncesi Chelsea Teknik Direktörü, ekibini Guardiola taklidiyle eğlendirmeye çalıştı. Guardiola'nın mimiklerini taklit eden Tuchel, ekibini gülmekten kırdı geçirdi.
YAKAYI ELE VERDİ
O anların kayda alındığını fark eden Tuchel, istifini bozmadan selam verdi. Guardiola ile yakın dostluğu olan Alman hoca, dev final öncesi onunla yemekte buluşmuştu.