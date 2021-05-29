Şampiyonlar Ligi finali öncesi rakibi Guardiola'nın taklidini yapan Tuchel, kameralara yakalandı

Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden önce Londra ekibinin hocası Tuchel, rakip hoca Guardiola'nın taklidini yaparken kameralara yakalandı. Guardiola'nın heyecanlı taktik anlatış biçimini ekibine yapan Alman hoca, o esnada kameralara takıldı. Guardiola ile yakın arkadaş olan Tuchel, yakalandığını fark edince objektiflere selam verdi.