Şampiyona öncesi moral verdiler
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Şampiyona öncesi moral verdiler

Şampiyona öncesi moral verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale 3 Mart Belde Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı, Türkiye Taekwondo şampiyonası için Ankara'da mücadele edecek Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo takımını Antrenör Şuayip Gacır ile birlikte makamlarında ağırladılar.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale 3 Mart Belde Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı, Türkiye Taekwondo şampiyonası için Ankara'da mücadele edecek Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo takımını Antrenör Şuayip Gacır ile birlikte makamlarında ağırladılar.

07-15 Temmuz arası Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo Takımı 4 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi, sporcuları moral ve motivasyon amaçlı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı makamlarında ağırladılar turnuva hakkında söyleşi yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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