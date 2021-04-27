Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını resmen ilan eden Somaspor'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan kaptan Nurettin Çağlar, son hafta hem kupa hem taç için sahaya çıkacak.