Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde
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Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde

Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde
Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını resmen ilan eden Somaspor'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan kaptan Nurettin Çağlar, son hafta hem kupa hem taç için sahaya çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını resmen ilan eden Somaspor'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan kaptan Nurettin Çağlar, son hafta hem kupa hem taç için sahaya çıkacak. Ligde cumartesi günü oynanacak son hafta maçları öncesi Nurettin, 3'üncü Grup'ta 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Karşıyakalı Hakan Kuş ve Isparta 32 Sporlu Emir Kaan'ın ise 15'er golü bulunuyor. Somaspor, son maçta Isparta 32 Spor deplasmanında formalite niteliğinde maça çıkarken, Nurettin de şampiyonluğun yanında krallığı da bırakmamaya çalışacak.


Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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