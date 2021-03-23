Şampiyon Samsunspor'un hikayesi dijital televizyon platformunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şampiyon Samsunspor'un hikayesi dijital televizyon platformunda

23.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:24
Şampiyon Samsunspor'un hikayesi dijital televizyon platformunda

Şampiyon Samsunspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı 'Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor' belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu.

Şampiyon Samsunspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı 'Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor' belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu.

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için çok özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük 'Anadolu'nun Futbol Efsaneleri' belgesel serisinin son bölümü 'Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor', Vodafone TV'de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş'un üstlendiği, Spor Spikeri Sabri Ugan'ın seslendirdiği belgeselde, şampiyon Samsunspor'un hikayesi anlatılıyor. Belgeseli dijital televizyon platformunun tüm kullanıcıları seyredebiliyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları söyledi:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Samsunlu kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Samsunlu müşterilerimiz, şampiyon Samsunspor'un başarılarla ördüğü örnek hikayesinin anlatıldığı 'Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor' belgeselini dijital televizyon platformumuza hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz".

Konu hakkında RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper, "Başarılar mı kalır yarına yoksa büyük acılar mı? ya da her ikisinin, ateş ve suyun birlikteliğinden oluşan koskoca bir tarih mi dolaşır dilden dile, nesiller boyunca? Samsunspor, ilk gününden bugüne, yaşadığı en saklı kalmış hikayeler ve tüm ülkeye yayılan zaferlerle ekrana geliyor. Yetiştirdiği onca yıldız ve köklü tarihiyle kırmızı beyaz bir kulübün simsiyah bir kederi nasıl taşıdığına şahit oluyoruz. Bu bölümde de yine çok gururla takımlarına şahitlik eden kahramanları ve onu onurla taşıyanların hikayesine şahitlik ettik" şeklinde konuştu.

Binlerce seç-izle içerik

Verilen bilgiye göre Vodafone TV kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Uygulamanın bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildiği belirtilirken, aylık aktif kullanıcı sayısının ise 1,2 milyona ulaştığı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şampiyon Samsunspor'un hikayesi dijital televizyon platformunda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:26:46. #1.16#
title