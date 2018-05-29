"Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm" Diyen Gomis Sözünü Tuttu

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başında verdiği "Eğer şampiyon olursak ve ben de kariyer rekorumu kırarsam saçlarımı kestireceğim" sözünü yerine getirdi.

CANLI YAYINDA SAÇLARINI KESTİRDİ

Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezonu 29 golle bitiren Bafetimbi Gomis, verdiği sözü tuttu ve Instagram canlı yayınında saçlarını kestirdi.

Attığı 29 golle kariyer rekorunu kıran Gomis, saçlarını kestirdikten sonra ''En büyük Cim-bom bom!'' diye bağırdı.