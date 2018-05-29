"Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm" Diyen Gomis Sözünü Tuttu

Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, sezon öncesi verdiği "Şampiyon olursak saçlarımı kestiririm" sözünü tuttu.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başında verdiği "Eğer şampiyon olursak ve ben de kariyer rekorumu kırarsam saçlarımı kestireceğim" sözünü yerine getirdi.

CANLI YAYINDA SAÇLARINI KESTİRDİ

Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezonu 29 golle bitiren Bafetimbi Gomis, verdiği sözü tuttu ve Instagram canlı yayınında saçlarını kestirdi.

Attığı 29 golle kariyer rekorunu kıran Gomis, saçlarını kestirdikten sonra ''En büyük Cim-bom bom!'' diye bağırdı.

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YORUMLAR (11)

  • REKLAMSİZ:
    Arkadaşlar tüm liderlerin vaadleri aynı gibi sizce kime oy vermeliyiz geçen seçim akp ondan önce CHP verdim yine kararsız kaldım ? Nedeni ile yazarsanız
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  • EFSANE :
    Nasıl da hasedinden çatlayanlar var.Gomis candır. Kökünden kazıyacam demedi.Hem dese bile bu kimseyi ilgilendirmez.Gol kralı oldu mu?oldu.lig rekoru kırdı mi?kırdı. Takımı şampiyonluğa taşıdı mi?taşıdı. Eeee,gerisinden kime ne!
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