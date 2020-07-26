Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Sezonun son maçında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir, sezonu 69 puanla tamamladı ve Galatasaray'ın en az puanla şampiyon olan takım rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu lacivertliler rakibine 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 8. ve 27. dakikada Fode Koita ile 61. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Medipol Başakşehir'in golleri ise 78'de Demba Ba ve 80'de Edin Visca'dan geldi.

Bu sonucun ardından sezonu 69 puanla tamamlayan Başakşehir, Galatasaray'a ait Süper Lig'de en az puanla şampiyon olan takım rekoruna ortak oldu.

Kasımpaşa ise bu galibiyetle sezonu 43 puanla 10. sırada bitirdi.

MAÇ ÖNCESİ RAKİBİNİ ALKIŞLADI

Karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyon olan meslektaşlarını ve teknik heyeti sahaya çıkarken alkışladı.