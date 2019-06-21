Şampiyon kim olacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon bu akşam belli oluyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yedinci kez karşı karşıya gelecek. Nefesler tutuldu ve final maçı heyecanla beklemeye başlandı. Federasyonun, Fenerbahçe'nin cezasını ertelemesi ile birlikte sarı lacivertliler takımlarını destek olabilecekler. Biletlerin tükendiği final maçının canlı yayın linki haberimizde. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonun şampiyonunun belli olacağı play-off final serisi 7. maçı Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bu akşam oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Nefesleri kesecek maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu maçı internetten izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO TARAFTARINI SEVİNDİREN HABER



Bu akşam oynanacak final maçı öncesinde Fenerbahçe'ye verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasının ertelendiği açıklandı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre verilen cezanın yeni sezonda uygulanacağı belirtildi. Bu kararkapsamında bu akşam oynayacak müsabakada Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribününde yer alabilecekler.

BİLETLER TÜKENDİ!

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı, sahada veya televizyonda izleyenlerin nefesleri kesecek. Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamaya göre maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Büyük ilgi gören final maçında gülen taraf kim olacak, şampiyon kim olacak merakla bekleniyor.

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Bu akşamki maç ile iki takım arasındaki bu sezonda oynanan 14. maç olacak. Önceki 13 maçta Anadolu Efes'in 7-6 üstünlüğü bulunuyor. Sahadan Anadolu Efes'in galip ayrılması ile lacivert beyazlıların 13. kez şampiyonluğa erişecek. Ve 9 yıllık hasreti sona erecek.

Fenerbahçe Beko, sahadan galip ayrılırsa 10. kez şampiyon olacak.