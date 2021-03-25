Şampiyon güzelden çarpıcı iş kararı! Para biriktirmek için akşamları çalışmaya başladı

Kısa parkur hız pantencisi ve dünya şampiyonu Elise Christie, para biriktirmek için pizza kuryesi oldu. Güzel şampiyonun bu kararı almasındaki sebep, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde milli takım bütçesinde yapılan büyük kesinti. Christie bu konuyla ilgili olarak, "Adım adım ilerliyorum, sıkı çalışıyorum ve son yarışlardaki hatalarıma dair zaaflarım üzerinde çalışıyorum. Hala tüm ilgi üzerimde ve psikolojik olarak bunun da üstesinden gelmek istiyorum" dedi.

Dünya şampiyonu kısa parkur hız patencisi Elise Christie, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için para biriktirmek adına dünyaca ünlü bir pizza restoranları zincirinde kurye olarak işe başladı. Büyük Britanya Milli Takımının yıldızları arasında yer alan 30 yaşındaki patenci, Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde milli takım bütçesinde yapılan büyük kesinti sebebiyle ek gelir arayışa başladı.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÜSTESİNDEN GELMEK İSTİYORUM"

Gündüzleri antrenmanlarını sürdüren Elise Christie, akşamları ise pizza dağıtarak para biriktiriyor. Konuyla ilgili BBC'ye konuşan başarılı patenci, yaşadığı zorluklara rağmen Pekin'de madalya hedeflediğini söyledi.

Elise Christie, "Tek amacım Pekin'de madalya almak. Adım adım ilerliyorum, sıkı çalışıyorum ve son yarışlardaki hatalarıma dair zaaflarım üzerinde çalışıyorum. Hala tüm ilgi üzerimde ve psikolojik olarak bunun da üstesinden gelmek istiyorum. Bu da madalya kazanmak kadar önemsediğim bir amaç" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya alamamasının ardından ölüm tehditleri alan Elise Christie, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda da kabus yaşamıştı.500 metre çeyrek finallerinde dünya rekoru kırdıktan sonra ayak bileğinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan başarılı sporcu, 1.500 metre finallerinde 17. olmuş ve 1.000 metre finallerinde ise tehlikeli hareketleri sebebiyle diskalifiye edilmişti.

(SPOR ARENA)