Şampiyon güreşçi ödüllendirildi
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Şampiyon güreşçi ödüllendirildi

Şampiyon güreşçi ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kemer'de düzenlenen 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Salih Atıcı'yı kabul eden Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, güreşçiye çeşitli hediyeler verdi.

Kemer'de düzenlenen 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Salih Atıcı'yı kabul eden Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, güreşçiye çeşitli hediyeler verdi.Kumluca Demirspor Kulübü güreşçisi ve Kumluca Mimar Sinan ilkokulu 5 . Sınıf öğrencisi Salih Atıcı, elde ettiği başarıdan dolayı Temmuz ayında gerçekleşecek olan Milli Takım Kamplarına çağırıldı.

Güreşçiye ziyarette hocası Güreş Antrenörü Özgür Altıntaş ve Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'da eşlik etti. Kumluca Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erol Koca, "Kumluca güreşin her türlüsüne yatkın insanların yaşadığı bir bölgedir. Kumluca'dan nasıl Kırkpınar Başpehlivanı çıkmışsa, minder güreşinde de geleceğin Avrupa ve Dünya şampiyonlarını çıkaracaktır. Güreşçimize başarılarının devamını dilerim" dedi.

Kaymakam Uğur Kolsuz ise " Gençlerimizin spor, bilim ve kültür alanında elde ettiği başarılar hepimizi sevindiriyor. Güreşçimize başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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