Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı
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Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

15.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:34
Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 32. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 32. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Çevreli beldesindeki Akbaş'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarıları anlatıldı.

Törene Akbaş'ın ailesinin yanı sıra Almus Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, kurum amirleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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