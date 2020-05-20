Sampdoria Antremanlara Başladı
68 günlük aranın ardından Sampdoria Bogliasco'da ilk antrenmanını yaptı. İki sahada farklı zamanlarda ayrı gruplar halinde oyuncular Claudio Raineri ve teknik heyetin özel hazırladığı antrenman programını uyguladı.
20.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:10
68 günlük aranın ardından Sampdoria Bogliasco'da ilk antrenmanını yaptı. İki sahada farklı zamanlarda ayrı gruplar halinde oyuncular Claudio Raineri ve teknik heyetin özel hazırladığı antrenman programını uyguladı.
Kaynak: Dugout