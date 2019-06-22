Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi

Transfer çalışmalarını belirlediği isimler üzerinden yapan siyah-beyazlılar, ek olarak kulübe menajerler aracılığıyla öneriler futbolcuları da değerlendirmeye alıyor. Bu konuda son olarak Kara Kartal'a, İtalya Serie A devi Juventus'un Alman yıldızı Sami Khedira'nın önerildiği bildirildi.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Juve'yle yol ayrımında bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeşil ışık yakan Beşiktaş Yönetimi'nin, futbolcunun menacerinden maliyet konusunda kendilerini bilgilendirmelerini istediği kaydedildi. Geçen sezon Juventus'ta 17 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen Khedira'nın, kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen aynen geldiği gibi bedelsiz olarak ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.

(Fanatik)