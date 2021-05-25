Samet Aybaba: Balotelli'ye deli diyorlar, Adana'da rahat eder

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Mavi Şimşekler'in gündeminde olan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi değerlendiren Aybaba, "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Mario Balotelli mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Mavi Şimşekler'de teknik direktör Samet Aybaba'dan, İtalyan futbolcuya için çarpıcı bir çağrı geldi.

"BALOTELLI LİSTEMİZDE VAR"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.

"MARKA OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ"

Yıldız transferi yapacaklarını söyleyen Samet Aybaba "Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var" ifadelerini kullandı.

"MAAŞI SORUN OLMAZ"

Balotelli ya da başka bir yıldızın maaşının sorun yaratmayacağını söyleyen Aybaba "Maaşı sorun olmaz. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor geri koşmuyor ama oyuncular şikayet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? Kim kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, itibar kazandın.' Geleceğinle ilgili bir şeyler kazanıyorsan, biraz fazla koşacaksın." dedi.