Samatta, Royal Antwerp'e kiralandı
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp'e kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp'e kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika'nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp'in sezon sonunda Samatta'nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta'ya başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, sarı-lacivert forma ile çıktığı 33 resmi maçta 6 gole imza attı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı