Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı
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Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Serdar Dursun'un sakatlığı, Valencia'nın antrenmanlara yeni dönmesiyle forvet hattında Adana Demir maçında olduğu gibi yine Samatta'nın olması bekleniyor. Vitor Pereira, formsuz olan forvetle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tanzanyalı futbolcu, "Üstüme düşeni yapacağım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Samatta, bu fırsatı da kullanamazsa çok yüksek ihtimalle gönderilecek.

Fenerbahçe, bugün Antalyaspor karşılaşmasında el mahkum Samatta'ya sarıldı. Geçen sezondan beri formsuz olan Tanzanyalı forvet, şu sıralar taraftarın pek görmek istemediği bir isim. Vitor Pereira, elinde kalan tek forvetle Antalya maçını çözmek zorunda ve bu sebeple özel bir görüşme yaptı.

Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yolcu

"TOPLAMALISIN"

Fanatik'in haberine göre Pereira özel görüşmesinde Samatta'ya takım için önemli bir futbolcu olduğunu, kendisini toplaması gerektiğini söyledi. Samatta da, "Üstüme düşeni yapacağım. Takımıma katkı sağlamayı çok istiyorum" dedi. Samatta bu akşam da yokları oynarsa yüksek ihtimalle bileti kesilecek.

Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı
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