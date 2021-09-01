Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti

Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon ve bu sezon başında beklentilerin oldukça altında kalan Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralandı. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor ancak zorunlu değil. Samatta'nın gidişi çok sayıda Fenerbahçe taraftarını memnun etti.