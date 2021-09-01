Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti
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Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon ve bu sezon başında beklentilerin oldukça altında kalan Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralandı. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor ancak zorunlu değil. Samatta'nın gidişi çok sayıda Fenerbahçe taraftarını memnun etti.

Mbwana Samatta en sonunda kulüp buldu. Fenerbahçe, Tanzanyalı forveti Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1 sezonluğuna kiraladı. Samatta'nın satın alma opsiyonu da var fakat bu madde zorunlu değil.

Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti

"GERİ DÖNME"

Samatta'nın iki sezondur gösterdiği performanstan dolayı öfkeli olan taraftarlar yeni formalı pozlarının altına "Geri dönme" mesajları bıraktı.

Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti
Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti
Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrılması taraftarları memnun etti
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