Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz

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Göztepe yenilgisi ile birlikte şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de tüm gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuları Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan Samandıra'da yapılan takım toplantısında arkadaşlarına olumsuz tabloyu, Erol Bulut'un tek başına düzeltemeyeceğinin mesajını verdi.

Fenerbahçe'de tek hedef Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak. Samandıra'da futbolcular başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade ederken, herkesin gidişatı olumlu duruma getirmek için mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine vardılar.

"FATURAYI BİR KİŞİYE BIRAKARAK BAŞARI GELMEZ"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular iç hesaplaşma yaptı. "Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz" görüşleri öne çıktı.

TAM KADRO TOPLANTI

Sakatından hastasına kadar tam kadro olarak bir toplantı yapıldı. Son 3 lig maçında alınan 2 yenilginin sorumluluğunun ne hocaya ne de başkasına atılamayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

OZAN, GÖKHAN VE CANER KONUŞTU

Takımın Ozan, Gökhan ve Caner gibi tecrübeli isimleri, böyle süreçlerde suçu başkasına atmanın en kolay yol olduğunu belirtirken "Ancak başarı böyle gelmez. Başarı ortada olumsuz bir tablo varsa da faturayı birlikte üstlenmekle gelir. Şimdi herkes hocamızı eleştiriyor. Bu tabloyu hoca tek başına değiştiremez. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor" dediler.

"ÇOK ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK"

Futbolcular, Aralık sonu başlayan galibiyet serisiyle yakalanan olumlu havanın 3 maçta dağıldığına dikkat çekerken "Bu süreçte çok şanssızlıklar da yaşadık. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor deplasmanında kazanarak yeniden ligin sonuna kadar sürecek bir olumlu tablo ortaya koyabiliriz. Ancak önce herkesin buna inanması gerekiyor" şeklinde konuştular.