Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz
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Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz

26.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:18

Göztepe yenilgisi ile birlikte şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de tüm gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuları Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan Samandıra'da yapılan takım toplantısında arkadaşlarına olumsuz tabloyu, Erol Bulut'un tek başına düzeltemeyeceğinin mesajını verdi.

Fenerbahçe'de tek hedef Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak. Samandıra'da futbolcular başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade ederken, herkesin gidişatı olumlu duruma getirmek için mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine vardılar.

"FATURAYI BİR KİŞİYE BIRAKARAK BAŞARI GELMEZ"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular iç hesaplaşma yaptı. "Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz" görüşleri öne çıktı.

TAM KADRO TOPLANTI

Sakatından hastasına kadar tam kadro olarak bir toplantı yapıldı. Son 3 lig maçında alınan 2 yenilginin sorumluluğunun ne hocaya ne de başkasına atılamayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz

OZAN, GÖKHAN VE CANER KONUŞTU

Takımın Ozan, Gökhan ve Caner gibi tecrübeli isimleri, böyle süreçlerde suçu başkasına atmanın en kolay yol olduğunu belirtirken "Ancak başarı böyle gelmez. Başarı ortada olumsuz bir tablo varsa da faturayı birlikte üstlenmekle gelir. Şimdi herkes hocamızı eleştiriyor. Bu tabloyu hoca tek başına değiştiremez. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor" dediler.

"ÇOK ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK"

Futbolcular, Aralık sonu başlayan galibiyet serisiyle yakalanan olumlu havanın 3 maçta dağıldığına dikkat çekerken "Bu süreçte çok şanssızlıklar da yaşadık. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor deplasmanında kazanarak yeniden ligin sonuna kadar sürecek bir olumlu tablo ortaya koyabiliriz. Ancak önce herkesin buna inanması gerekiyor" şeklinde konuştular.

Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz
Haber Yorumları (2)
BİR GALATASAYLI: Paraları alıyorsunuz sonra oyuna gelince yok? hepsi aynı bunların. büyük takıma yapılmaz bu. fenerbahçenin tekrar şahlanması dileğiyle esen kalın
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
BEŞİKTAŞ: BİRİ BÖYLE BİRŞEY OLABİLİRMİ OZAN BİRİ DİZLERİNİN ÜSTÜNDE BİZİM TRİBÜNLERE ELLERİNİ AÇAN CANER DİĞERİ EN İYİ PERFORMANSINI BİZDE GÖSTEREN GÖKHAN 12 YILDIR ŞL LİGİNDE OLMAYAN, 7YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN 4 YILDIR İLK 4 TE BİLE OLAMAYAN MEDYASPOR NEREYE ŞAHLANIYOR. . .
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