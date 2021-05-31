Samandağ'da balıkçı kadınlara ağ örme kursu
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Samandağ'da balıkçı kadınlara ağ örme kursu

Samandağ'da balıkçı kadınlara ağ örme kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçı kadınlara yönelik ağ örme kursu açıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçı kadınlara yönelik ağ örme kursu açıldı.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Öner Sertkol, Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yeter ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde kadınlar için açılan ağ örme eğitim kursunu ziyaret etti.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, "Samandağ'da "Kadın balıkçılarımız ağ donatıyor " projesi kapsamında açmış olduğumuz kurstayız. Genelde burada balıkçılarımız erkeklerden oluşuyor ama kadınlarımız da balıkçılık yapıyorlar. Bu kapsamda kadınlarımızın bu işin içerisinde biraz daha yer alması maksadıyla ve balıkçılık da yaptıkları için ağ örmelerini de istedik. Bazı kadınlarımız bu işi önceden yapıyordu ama daha fazla genişletmek için kursumuzu açtık" dedi

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ise "Samandağ'da aslında kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Samandağ'da ekonomik olarak kadın ve erkek ayrımını kaldırıldık. Balıkçılarımız genelde erkek nüfusun ilgilendiği bir meslek olmasına rağmen, gördüğünüz gibi balıkçılık sektörüne de kadınlarımız el attılar" diye konuştu. - HATAY

Samandağ'da balıkçı kadınlara ağ örme kursu
Samandağ'da balıkçı kadınlara ağ örme kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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