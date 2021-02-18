Salzburg - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Salzburg - Villarreal hangi kanalda? Salzburg - Villarreal maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Salzburg - Villarreal maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Salzburg - Villarreal maçı hangi kanalda? Salzburg - Villarreal maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Salzburg - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Salzburg - Villarreal maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Slavia Prag - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta? Salzburg - Villarreal maçı hangi kanalda, hakemi kim? Salzburg - Villarreal maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SALZBURG - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salzburg - Villarreal, UEFA Avrupa Ligi maçı 18 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

SALZBURG - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Villarreal maçı, Bein Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak.

SALZBURG - VİLLARREAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Salzburg - Villarreal maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.