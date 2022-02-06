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Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı

AA, İzzet Mazı - Spor
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Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta eleme müsabakalarıyla başladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta eleme müsabakalarıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Merkez Spor Kompleksi'nde başlayan şampiyonada, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Kırkpınar başpehlivanlarının da katıldığı güreşlerde, 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcu ter dökecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın güreş kenti olduğunu ve bu alanda Türkiye'de önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Hopur, devam eden şampiyonanın ülkenin tanıtımına önemli katkıda bulunacağını anlatarak, "Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılım sağladı. Dünya çapında önemli sporcuların mücadele edeceği şampiyonanın Kahramanmaraş'a da ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum. Bu dev organizasyona ev sahipliği yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA / İzzet Mazı - Spor

Dünya Şampiyonası, Kahramanmaraş, Şalvar Güreşi, Türkiye, Spor, Haber

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