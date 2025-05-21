Sallai evli mi, sevgilisi Bettina kim? Roland Sallai çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Sallai de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Sallai evli mi, eşi kim? Sallai çocuğu var mı?

SALLAİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Roland Sallai, 6 yıldan uzun süredir Bettina Miskei ile birlikte. Bu uzun ilişki, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça konuşuluyor. Çiftin birlikteliği, futbol camiasındaki en gözde ilişkilerden biri olarak dikkat çekiyor. Bettina Miskei'nin güzelliği ve zarafeti, özellikle futbolseverler tarafından büyük takdir topluyor. Sosyal medyada, "Şanslı adamsın" şeklinde yorumlar alıyorlar.

Sallai'nin çocuğu yok.