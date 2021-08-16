Salihlili judocular derecelerle döndü
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Salihlili judocular derecelerle döndü

Salihlili judocular derecelerle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyespor Judo sporcuları, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Salihli Belediyespor Judo sporcuları, Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapıldı. Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 58 kentten 420'si erkek 316'sı kadın 736 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Şampiyonada Salihli Belediyespor judocularından 50 kilogramda Batın Emre Özdemir Türkiye 2'ncisi olurken, 40 kilogramda Merve Çınar 3'üncü ve Hiranur Dirgen 5'inci oldu. Ayrıca 38 kilogramda Süleyman Efe Karabulut, 42 kilogramda Hasan Dibek ve +63 kilogramda Güner Kıymet Diker 7'nci oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Aksaray'dan derece elde eden judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Salihlili judocular derecelerle döndü
Salihlili judocular derecelerle döndü
Salihlili judocular derecelerle döndü
Salihlili judocular derecelerle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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