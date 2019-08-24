Salihli Emirspor yeni hocasını buldu

24.08.2019 12:31

Manisa 1. Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Salihli Emirspor, teknik direktörlüğe Mehmet Ali Karaaslan'ı getirdi.



Salihli'yi 1.Amatör Küme'de temsil eden ve geçtiğimiz sezon Süper Amatör kapısından geri dönen Emirspor, teknik direktör Mehmet Ali Karaaslan ile anlaşma sağladı. Karaaslan resmi sözleşmeye imza atıp, görevine başladı. Kendisini bu göreve layık gören yönetime teşekkür eden Karaaslan, iyi bir kadro oluşturup, takımı hedefe taşıyacaklarını söyledi.



Genç teknik direktör ile anlaştıklarını belirten Emirspor Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, anlaşmanın her 2 taraf için hayırlı olmasını diledi. Yüksel,"Geçtiğimiz sezon ulaşamadığımız Süper Amatör Küme hedefine, işi sıkı tutup bu sezon çıkmak istiyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda gerçekleştirip, halkımızın ve sponsorlarımızın desteği ile Emirspor ismini yeniden bir üst lige yazdırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA