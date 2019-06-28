Salihli'deki Galatasaraylılardan çift kupalı kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesinde Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen gala yemeğinde Galatasaray'ın Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis şampiyonluğu ve 18. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupaları sergilendi.

Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen çift kupalı Gala Yemeği ile kutlandı. Galatasaray'ın 22. Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası sergilendiği geceye Kulüp yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu katılırken, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in mesajı ise barkovizyondan izlendi. Şampiyonluk kutlamalarının çok büyük keyif verdiğini vurgu yapan Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Dilek "Biz Galatasaray olarak taraftarların yüreğine dokunuyoruz, onların da bu kupalara dokunmak en doğal hakkı. Onun için biz de eşlik ediyoruz. Sadece Salihli'de değil birçok yere de beraber gidiyoruz aslında. İnanılmaz güzel bir gün. Çünkü biz yaşadığımız tüm zor zamanları hep birlikte yaşadık, taraftarın desteği bizleri sabahları uyandırdı, uykusuz gecelerin ardından umut oldu. Çok mutluyuz onlarla böyle iletişim halinde yakın temas etmekten. Tabii kutlamalar yaz sonuna kadar devam edecek. 2 kupamız var, taşımakta zorlanıyoruz. İyi ki Süper Kupa 7 Ağustos'ta. Yoksa 3 kupayı koyacak yer bulamayacaktık. Bu akşam burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Herhalde ilk defa benim gittiğim şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçeli dostlarımız vardı. Her başarı kutlanmaya değer diye bu akşam bizimle paylaşmak için buraya gelmişler. Örnek alınması gereken bir davranış olarak görüyorum bunu. Kendilerini tebrik ediyorum. Bütün Taraftar Dernekleri'nde olduğu gibi Manisa Salihli Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yönetimi son derece ilgili, çok nazik ve özel misafirperverlikle ağırladılar. İnşallah daha nicelerine eşlik edeceğiz" diye konuştu.

21 yıl aradan sonra 22. şampiyonluğu kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Salihli Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cüneyt Musal, "Biz 2 yıllık bir derneğiz. İnşallah seneye 3. yılımızda 23. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Salihli'deki Galatasaraylılarla beraber güzel bir ortamda şampiyonluğumuzu kutluyoruz" dedi.

Kutlama gecesinde Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Şampiyonluk kutlaması organizasyonunda sporcuların imzalı forması açık artırma ile 4 bin 250 liraya Güneş Yakacak sahibi Rıfat Güneş'e satıldı. Geceden elde edilen gelir ile engelli bir taraftara akülü sandalye alınacağı öğrenildi.

Kutlama gecesi canlı müzik ve meşale şovlarıyla devam ederken taraftarlar 22. Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyonluk kutlaması pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA