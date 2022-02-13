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Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2.Grup 11.hafta maçında Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor'a 2-1 mağlup oldu.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2.Grup 11.hafta maçında Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 9.Bölge 2.Grup'ta antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 11.haftasında Manisa derbisinde Manisa Sanayispor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Melih Sayın, Emirhan Durmaz ve Tolga Düyüncü hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf, konuk ekip Manisa Sanayispor oldu. Maçta Manisa Sanayispor'u galibiyete taşıyan golleri Melih ve Rıza atarken, Salihli Belediyespor'un tek golünü ise Tuğcan attı.

Grupta Salihli Belediyespor 8 puanda kalırken, Manisa Sanayispor ise puanını 18'e çıkardı. - MANİSA

Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

Salihli'de kazanan Manisa Sanayispor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Salihli Belediyespor, Amatör Lig, Salihli, Manisa, Spor, Haberler

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