Salihli Belediyesporlu karateciler göz doldurdu

Salihli Belediyespor Karate Takımı, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte karatede yılın ilk ulusal organizasyonu olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonasında elde ettiği derecelerle göz doldurdu.

Salihli Belediyespor Karate Takımı, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte karatede yılın ilk ulusal organizasyonu olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonasında elde ettiği derecelerle göz doldurdu.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 48 ilden 477 kulüp ve 1900 sporcu katıldı. Şampiyonada Ümit-Genç ve Yıldız Bay-Bayan kategorilerinde mücadele eden Salihli Belediyespor Karate Takımı, 3 haftalık antrenmanla hazırlandığı turnuvayı Yıldız Bayanlarda kendi grubunu ilk tur üçüncü, ikinci tur dördüncü, üçüncü tur beşinci, Ümit Erkeklerde beşinci olarak bitirdi.

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonasına 3 takımla katılarak Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil ettiklerini belirten Karate Takımı antrenörü Çilem Çatal, "Pandemi sebebiyle antrenmanlara gelen sporcularımızla üç hafta içinde turnuvaya hazırlandık. Şampiyonada Ümit-Genç ve Yıldız Bay-Bayan kategorilerinde başarılı sonuçlar alarak Salihli'mizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Haziran ayında Urfa'da yapılması planlanan Ümit Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri var. Şimdiden çalışmalara başladık. Bu zor süreçte bizlere güvenerek çocuklarını gönderen ailelerimize teşekkür eder, Belediyespor'umuzu başarıyla temsil eden sporcularımı kutlarım. Şampiyonaya katılmamıza destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile Belediyespor yönetimimize de sporcularım adına teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı