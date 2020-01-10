Salihli Belediyesporlu judoculardan 23 madalya

10.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:00

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Manisa'da gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliği ile Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği müsabakalarında 12 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.



Turnuvada topladığı 23 madalya ile büyük bir başarıya imza atan Salihli Belediyesporlu judocular, Mersin'de yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.



Manisa Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 40 kilogramda Nehir Ekşi 1., 44 kilogramda Ceren Yılmaz 1., 48 kilogramda Sudenaz Akgün 1., 57 kilogramda Tuğba Yılmaz 1., +70 kilogramda Duygu Dirgen 1., 50 kilogramda Kemalcan Çavdar 1., 66 kilogramda Bedirhan Yılmaz 1'incilik madalyasının sahibi olurken 40 kilogramda Aysun Ağdeve 2., 48 kilogramda Cansu Yarıcı 3., 57 kilogramda Yağmur Ece 3. ve +90 kilogramda Mehmet Emin Çolakçivi, 3'üncülük madalyası kazandı.



Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği müsabakalarında da göz dolduran Salihli Belediyespor Judo Takımından, 34 kilogramda Mehmetcan Özgan, 42 kilogramda Batın Özdemir, 50 kilogramda Süleyman Türk, 63 kilogramda Kerimenur İşbecer ve +66 kilogramda İrfan Yıldırım 1'incilik madalyasının sahibi olurken, 34 kilogramda Kaan Kozak, 36 kilogramda Duygu Yılmaz, 44 kilogramda İrem Yıldız ve 48 kilogramda Munisenur Özdemir 2'ncilik madalyası, 34 kilogramda Süleyman Efe Karabulut, 48 kilogramda Buse Yüksel ve +66 kilogramda İsmail Hakkı Sezer 3'üncülük madalyası kazandı.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ümitler Judo ve Anadolu Yıldızlar Lig İl Birinciliği müsabakalarında madalya kazanan Belediyesporlu judocular ile antrenörleri tebrik ederek genç sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA