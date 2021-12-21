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Salihli Belediyespor masa tenisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu

Salihli Belediyespor masa tenisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Antalya'da düzenlenen Minikler Masa Tenisi Turnuvası'nda rakiplerini yenerek Ege Bölgesi şampiyonu oldu.

ANTALYA (İHA) - Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Antalya'da düzenlenen Minikler Masa Tenisi Turnuvası'nda rakiplerini yenerek Ege Bölgesi şampiyonu oldu. Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Antalya'da gerçekleştirilen Minikler Masa Tenisi Turnuvası, Manavgat'ta Mimar Sinan Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Antrenör Muzaffer Yıldırım yönetiminde turnuvaya Mustafa Yıldırım, Ahmet Demir ve Ekrem Enes Tunç ile katılan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek minikler kategorisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu. Salihli temsilcisi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Minikler Masa Tenisi müsabakalarında rakiplerini yenerek Ege Bölgesi şampiyonu olan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımını kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sporculara Türkiye finallerinde başarılar diledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor masa tenisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu

Salihli Belediyespor masa tenisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu

Salihli Belediyespor masa tenisinde Ege Bölgesi şampiyonu oldu

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