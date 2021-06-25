Sera Kadıgil kimdir? Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sera Kadıgil kimdir? Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden?

Sera Kadıgil kimdir? Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden? CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Sütlü, açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" ifadelerini kullandı.

SALİHA SERA KADIGÜL SÜTLÜ KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü, İstanbul'da 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır. Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kadıgil Sütlü, evlidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Elmas Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sera Kadıgil kimdir? Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:22:20. #1.15#

title