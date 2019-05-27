Salih Uçanlı Empoli Küme Düştü

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Inter ile Empoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Inter, 51. dakikada Balde Diao Keita'nın golüyle öne geçti. Inter, 61. dakikada Mauro Icardi ile penaltıdan farkı artırma fırsatını kullanamadı.

71. dakikada Maletta'nın yerine oyuna giren Salih Uçan, 76. dakikada mükemmel bir asist ile Hamed Traore'ye golü attırdı ve maç bu golle maça eşitlik geldi.

Inter, 80. dakikada Radja Nainggolan'ın golüylemaçı kazandı. Salih Uçan, maçın son dakikalarında çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Inter puanını 69 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli ise 38 puanda kaldı ve Serie B'ye düştü.