Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı
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Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı

Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Alanyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda sözleşmesi biterek serbest kalacak Salih Uçan'dan çarpıcı bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ı takip etmeye başladı.

Bu sezon Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bırakan Salih Uçan için Süper Lig'in devleri sıraya girdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan başarılı orta sahadan çarpıcı bir sosyal medya hamlesi geldi.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİ TAKİP ETTİ

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha, resmi twitter hesabından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Kemal Danabaş'ı takip etmeye başladı. Salih Uçan bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı
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