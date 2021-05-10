Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı

Alanyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda sözleşmesi biterek serbest kalacak Salih Uçan'dan çarpıcı bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ı takip etmeye başladı.