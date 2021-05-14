Salih Uçan: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
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Salih Uçan: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Salih Uçan: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum; ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takımın EURO 2020 geniş kadrosunu açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla milli takıma davet edilmesi beklenen ancak Şenol Güneş tarafından açıklanan kadroda kendine yer bulamayan Salih Uçan, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş'in kararlarına saygı duyduğunu ancak aynı zamanda hayal kırıklığı da yaşadığını belirten Salih Uçan, "Mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum; ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #BizimÇocuklar" ifadelerini kullandı. 


- Atlattım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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