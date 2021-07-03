Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Salih'in pazartesi günü antrenmana katılacağı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

Siyah-Beyazlılar'dan orta sahaya bomba takviye. Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazartesi günü antrenmana katılacağı belirtildi. Kara Kartal, boştaki futbolcu için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

35 MAÇTA 2 GOL VE 6 ASİST

Salih, geride bıraktığımız sezonda Alanya'nın en istikrarlı futbolcularından oldu. 35 lig karşılaşmasına çıkıp 2 gol ve 6 asist üretti. Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Salih takımın oyununu yönetti ve pas bağlantılarını sağladı.

FENERBAHÇE'DE PARLADI

Bucaspor altyapısındanyetişen Salih, 2012'de 1,55 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2014'te 4.75 milyon euro kiralama ücretiyle Roma'nın yolunu tuttu. Salih 2016'dan 2019'a kadar Sion ve Empoli arasında mekik dokudu. 2019'a Alanya'ya imza attıktan sonra tekrar çıkış yakaladı.