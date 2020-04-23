Salgın döneminde yapboz, oyuncu koltuğu ve ağda satışında patlama oldu Araştırmaya göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yüzde bin 438'lik artış ile yapbozda (puzzle) oldu.

Araştırmaya göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yüzde bin 438'lik artış ile yapbozda (puzzle) oldu. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi. Giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımında oldu. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı.

Koronavirüs salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu yapılan bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Akinon tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu 11-12 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapboza (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde bin 438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.

Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı. Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Salgının etkili olduğu dönemde online şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı.

"Müşterilerin yüzde 37,4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor"

BMD Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu yapılan çalışmanın sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmede; salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ile yüzde 34 oranında artış olduğunu bildirerek, "Tüketicilerin online alışveriş sitelerinde vakit geçirme oranları salgın öncesine göre yüzde 19 arttı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11-12 Nisan tarihlerinde markaların online satışları ortalama yüzde 14 artış gösterdi. En dikkat çekici sonucu ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. Araştırmaya göre, müşterilerin yüzde 37,4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor. Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak. Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021'de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu gerçekten hareketle firmalarımızın alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde online satışı en çok artan ürünler; yüzde bin 438 ile yapboz (puzzle), yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda, yüzde 627 ile kutu oyunları, yüzde 564 ile spor eşofman altı, yüzde 560 ile tıraş makinesi, yüzde 554 ile pilates malzemeleri, yüzde 551 ile oyuncu dizüstü bilgisayarı, yüzde 511 ile saç boyası, yüzde 484 ile dambıllar ve ağırlıklı plaka, yüzde 457 ile roman, yüzde 447 ile mikser ve mikser seti, yüzde 403 ile spor sweatshirt, yüzde 376 ile tablet, yüzde 373 ile spor tişört, yüzde 370 ile dizüstü bilgisayar, yüzde 273 ile pijama, yüzde 265 ile terlik, yüzde 262 ile süpürge ve yüzde 120 ile tayt şeklinde sıralandı.

Salgın döneminde online satışı en çok artan hazır giyim ürünler sıralaması ise yüzde 273 ile pijama, yüzde 265 ile terlik, yüzde 144 ile eşofman altı, yüzde 138 gecelik, yüzde 136 sutyen, yüzde 131 ile polo yaka tişört, yüzde 123 ile atlet, yüzde 121 ile şort bermuda, yüzde 120 ile tayt ve yüzde 86 ile tişört şeklinde gerçekleşti.

Salgın döneminde online satışı en çok azalan ürünler sıralaması ise yüzde 92 ile şemsiye, yüzde 75 ile abiye, yüzde 70 ile gelinlik, yüzde 49 ile seyahat çantası, yüzde 48 ile valiz, yüzde 28 ile takım elbise, yüzde 19 ile güneş gözlüğü, yüzde 15 ile ayakkabı, yüzde 9 ile mont ve yüzde 4 ile etek şeklinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA