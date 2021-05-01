Sakatlıktan kurtulan Falcao idmanda fırtına gibi esti, Terim ve arkadaşlarından alkış aldı
Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştıktan sonra yüz kemiğinde kırık oluşan ve maskeyle sahalara dönen Falcao, antrenmanlarda fırtına gibi esiyor. Konya maçının son anlarında oyuna girip takımının hücum aksiyonlarını zenginleştiren Kolombiyalı forvet, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. İdmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Falcao, şut çalışmasında neredeyse hepsini gole çevirerek hocasından ve arkadaşlarından alkış topladı.
Radamel Falcao Galatasaray'daki hikayesini kötü bitirmek istemiyor. Sakatlıktan dönen Kolombiyalı forvet, eskisinden de hırslı çalışılıyor. Deneyimli golcü Gençlerbirliği maçında ilk 11'de olmak için göze girmeye çabasındaydı son antrenmanda. Top kapma çalışmalarında bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Falcao, şut bölümünün yıldızı oldu.
TERİM'İN YÜZÜ GÜLDÜ
Özel şut çalışmasında Falcao neredeyse fire vermedi. Kolombiyalı golcü, kalecileri zor durumda bırakan şutlar attı, golleriyle yıldızlaştı. Falcao için alkışlar koptu. Kolombiyalı yıldızın hırsı Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.
KAMP KADROSUNDA YER ALDI
Gençlerbirliği deplasmanının kadrosunda bir süredir takımda yer almayan Onyekuru, Yedlin ve Falcao da eklendi.