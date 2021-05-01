Sakatlıktan kurtulan Falcao idmanda fırtına gibi esti, Terim ve arkadaşlarından alkış aldı

Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştıktan sonra yüz kemiğinde kırık oluşan ve maskeyle sahalara dönen Falcao, antrenmanlarda fırtına gibi esiyor. Konya maçının son anlarında oyuna girip takımının hücum aksiyonlarını zenginleştiren Kolombiyalı forvet, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. İdmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Falcao, şut çalışmasında neredeyse hepsini gole çevirerek hocasından ve arkadaşlarından alkış topladı.