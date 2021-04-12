Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Ameliyattan çıktıktan sonra önce eşinin paylaştığı fotoğrafta duyumunun iyi olduğunu belirten Radamel Falcao, kendi hesabından da Galatasaraylı taraftarlara mesaj yolladı. Falcao, maçlara özel bir maskeyle çıkacağını duyurdu. Kolombiyalı forvet paylaşımda, "Maskeli adam geliyor" notunu düştü.

Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ameliyat sonrası ikinci bir paylaşım yaptı. Radamel Falcao, yüzünde oluşan kırıklar için kapalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medyadan önce eşiyle paylaşım yapan Falcao, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor

"DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Falcao, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor." sözlerini kullandı. Sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenen Falcao, özel maskesiyle fedakarlık yapma niyetinde.

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:42:06. #1.16#
title