Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor

Ameliyattan çıktıktan sonra önce eşinin paylaştığı fotoğrafta duyumunun iyi olduğunu belirten Radamel Falcao, kendi hesabından da Galatasaraylı taraftarlara mesaj yolladı. Falcao, maçlara özel bir maskeyle çıkacağını duyurdu. Kolombiyalı forvet paylaşımda, "Maskeli adam geliyor" notunu düştü.

Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ameliyat sonrası ikinci bir paylaşım yaptı. Radamel Falcao, yüzünde oluşan kırıklar için kapalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medyadan önce eşiyle paylaşım yapan Falcao, durumunun iyi olduğunu belirtti.

"DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Falcao, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor." sözlerini kullandı. Sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenen Falcao, özel maskesiyle fedakarlık yapma niyetinde.