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Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

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Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas geçen sezonki performansını mumla aratıyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 5 maçta 162 dakika forma giyen Yunan yıldız, henüz skor üretemedi. Yıldız futbolcu, 2020-21 sezonunda takımına 42 maçta 10 gol ve 8 asist katkısı vermişti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Avrupa'da beklenen çıkışı yapamadı. Son olarak Olympiakos'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Pelkas'ın performansı tartışma konusu oldu.

162 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Yunan futbolcu Pelkas, 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor. Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

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