Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin
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Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da uzun sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başlayan Aminu Umar, yeşil sahalara dönmesinin takımına güç katacağını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da uzun sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başlayan Aminu Umar, yeşil sahalara dönmesinin takımına güç katacağını belirtti.

Çaykur Rizespor'da üç sezondur forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Aminu Umar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır yeşil sahalardan uzak kaldı.

Takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayan Umar, güç depoluyor.

Aminu Umar, AA muhabirine, kendisi için son 1,5 sezonun, özellikle de geçen sezonun çok büyük acılarla geçtiğini söyledi.

Sakatlık döneminde çok zor anlar yaşadığını ifade eden Umar, "Arkadaşlarımın antrenmanını pencereden izlemek beni üzdü. Devamlı çalışmak zorunda olmam, üst üste ameliyatlar, tedaviler, bitmeyen antrenmanlar döneminde hem duruma çok öfkelenmem hem de kendimle baş başa kalıp yalnız hissetmemden dolayı çok zor bir dönem geçirdim." diye konuştu.

Umar, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, iyi oynayarak sahalardan uzak kalmanın acısını çıkarmak istediğini dile getirdi.

Takıma yeni takviyelerin yapılacağını anlatan Umar, şöyle konuştu:

"Bu sezon yeni bir hikaye yazacağımızı ve çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Çünkü takıma ben katılıyorum ve katıldığım için de bu takım çok güçlü olacak. Geçen sezondan çok daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu sezon için ilk hedefim sakatlanmamak. Sağlıklı olmak istiyorum çünkü bunun anlamını biliyorum. Hiçbir şey için acelem yok. Zamanla eğer kendimi sağlıklı hissedersem ve o fit halime gelirsem takıma çok büyük katkı sağlayacağımı biliyorum. Yeter ki o duruma sağlıklı bir şekilde geleyim."

"Kadere de inan birisiyim"

Sakatlık döneminde takımın ve Rize halkının kendisine çok destek olduğunu aktaran Umar, büyük hedeflerine sakatlığının engel olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in çok kaliteli oyunculardan oluştuğuna işaret eden Umar, şunları kaydetti:

"Futbolcunun hedefi her zaman bulunduğu yerden çok daha iyisine gitmektir ama ben kadere de inan birisiyim. Yaşanan olaylar beni burada devam ettiriyor ama burada olmaktan şikayet etmiyorum, çok mutluyum. Türkiye çok güzel bir ülke. Sadece bir sıkıntım oldu onu da giderdim, oynamaya başlayacağım. Türkiye'de de devam edebilirim ama umarım iyi giderim ve farklı kulüpleri ve ülkeleri de deneyimleyebilirim. O da benim açımdan iyi olur ama burada olmak çok güzel."

Takıma geldiği ilk sezonda Çaykur Rizespor'un Avrupa ligine gitmesini hedeflediklerini belirten Umar, "Ne yazık ki çok dramatik bir maç kaybederek gidememiştik ama benim burada olduğum sürece hedefim ve isteğim Avrupa ligine gitmek. Biz bunu başaracağız, umarım bu başarı, bu sezon olur." diye konuştu.

Umar, taraftarlara Türkçe olarak "Büyük Çaykur Rizespor ailesi, sizi çok özledim. Ben tekrar dönüyorum ve inşallah bu sezon şampiyon olacağız." mesajını iletti.

Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin
Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin
Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin
Sakatlığı geçen Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, takıma güç katacağından emin

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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