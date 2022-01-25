Şakası yapılırken ciddiye bindi! Gomis yeniden Galatasaraylı oluyor

Galatasaraylı taraftarlar gol hattında yaşanan kriz nedeniyle eski yıldızları Gomis'in adını sosyal medyada yazarken olay bir anda ciddiyete bindi. 36 yaşındaki forvetin menajerinden açıklama geldi. Futbolcunun menajeri Patrick Mendy, "Biz hazırız. Gomis çok mutlu olur" şeklinde açıklama yaptı.

Al-Hilal ile sözleşmesi biten 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis serbest kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu sezon yokları oynayan forvetlerin yerine Gomis'in olması halinde yaşanacak senaryoları sosyal medyada tartışırken olay bir anda ciddiyete bindi.

"DÖNMEYE HAZIRIZ"

Fanatik'e konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Galatasaray'a mesaj yolladı. Mendy, "Türkiye'ye dönmeye hazırız. Galatasaray'a açığız. Eğer onu isterlerse yarım kalan hikayesini tamamlamak için dönmekten dolayı çok mutlu olacak" dedi.

TARAFTARLA ARASI İYİ

Galatasaray'da oynadığı tek sezonda gol kralı olan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü Gomis'in dönmesine sıcak bakıyor.

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