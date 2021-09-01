Sakaryaspor, Ozan Sol'u renklerine bağladı
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Sakaryaspor, Ozan Sol'u renklerine bağladı

Sakaryaspor, Ozan Sol'u renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakaryaspor, geçen sezon 31 gol atarak gol kralı olan tecrübeli futbolcu Ozan Sol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, geçen sezon 31 gol atarak gol kralı olan tecrübeli futbolcu Ozan Sol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sol, yeni sezonda yeşil-siyahlı takım için ter dökecek.

2. Lig'de mücadele eden Sakaryasporgeçen sezon Bodrumspor ile 31 gol atıp 5 asist yaparak gol kralı olan Ozan Sol ile anlaşma sağladı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen transfer ile ilgili "Geçtiğimiz sezon 31 gol atarak tüm profesyonel liglerin gol kralı olan Ozan Sol ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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