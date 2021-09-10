Sakaryaspor'dan sil baştan bir kadro

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor yeni sezona yenilenmiş bir yönetim, teknik heyet ve futbolcu grubuyla giriyor. Geçen sezon 2. Lig Play-Off finalinde Kocaelispor'a 4-0'lık skorla mağlup olan yeşil-siyahlılar, sezon öncesine başkanlık seçimiyle başladı.

Sakaryaspor, 3 kez pandemi ve 1 kez de çoğunluğun sağlanamayarak ertelendiği olağanüstü genel kurulunu 21 Haziran'da tekrardan toplandı. Gerçekleşen kurulda başkan adayı Uğur Akkuş'u 4 oy farkla geçen Cumhur Genç, yeşil-siyahlı takımın yeni başkanı seçildi. Başkan Cumhur Genç, teknik direktörlük görevine 58 yaşındaki deneyimli teknik adam Ercümend Coşkundere'yi getirdi. Geçen sezon takımda bulunan Oğuz Çalışkan, Alişan Şeker, Burak Öksüz, Canberk Özdemir, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Berkay Değirmencioğlu, Özkan Taştemur, Fatih Tultak, Çağrı Ortakaya, Muhammet Reis, Abdulaziz Solmaz, Azad Filiz, Mehmet Boztepe, Caner Koca, Hasan Bilal, Nuri Fatih Aydın, Oğuzhan Kayar, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal ve Devrim Taşkaya isimleriyle yollarını ayırdı. Geçen sezondan takımda ise sadece Ali Özgün ismi kadroda tutuldu.

21 oyuncu gönderilirken kadroya 23 yeni isim eklendi

2021/22 sezonunda ise; Batın Özdemir, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Fatih Gülmez, Furkan Köse, Hurşit Taşcı, İrfan Akgün, Kadir Ari, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Murat Kaan Çalık, Mustafa Tahir Babaoğlu, Oğuz Kocabal, Furkan Parsak, Oğuz Yıldırım, Onur Karakabak, Onur Ramazan Toprak, Ozan Sol, Ömer Bozan, Ömer Can Sokullu, Savaş Yılmaz, Serkan Odabaşoğlu, Umut Sönmez ve Ümit Kurt gibi isimler dahil edildi. Böylelikle geçen sezon kadroda bulunan 21 oyuncu gönderilirken kadroya ise 23 yeni isim dahil edildi. Sakaryaspor bu sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Yeşil-siyahlılar ligin ilk haftasında Bayburt Öİ Spor deplasmanında 1-1'lik skorla berabere ayrılmıştı. Sakaryaspor, pazar günü saat 19.00'da Sarıyer Spor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAKARYA