Sakarya Ziraat Odası İl Kongresi Martta Yapılacak

Sakarya Ziraat Odası İl Kongresi'nin mart ayında yapılacağı bildirildi.

Sakarya Ziraat Odaları Birliği Koordinatörü ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Odası kongrelerinin ilçelerde tamamlandığını, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin delegelerin oylarıyla 4 yıl daha görevlerini sürdüreceğini söyledi.

Sakarya Ziraat Odası İl Kongresi'nin mart ayı içerisinde yapılacağını bildiren Bayraktar, "İl kongremizde kentteki 14 odadan gelen temsilcilerle Türkiye Ziraat Odaları Birliği genel kurulunda Sakarya'yı temsil edecek 4 temsilciyi seçeceğiz. 4 yıllık faaliyet dönemi içerisinde çiftçimiz adına yaptığımız çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulacağız. Çiftçilerimizin sorunlarını ve bu sorunlarla ilgili çözümlerimizi yine çiftçilere detaylı şekilde anlatacağız." diye konuştu.

Bayraktar, çiftçilerin girdilerin çok fazla pahalı olmasından dolayı destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA