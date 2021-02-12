Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Sakarya ve Kocaeli'de bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya ve Kocaeli'de bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Dikmen Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Hendek ve Kocaali ilçelerinin arasında kalan "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde bulunduran Çam Dağı'nda da kar etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kocaeli

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre olarak ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz